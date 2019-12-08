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  • В США приклеенный к стене банан продали за 120 тыс. долларов
08 декабря 2019, воскресенье, 11:46 109
Жизнь 2019-12-08T12:00:01+02:00
Українські Новини
В США приклеенный к стене банан продали за 120 тыс. долларов

В США приклеенный к стене банан продали за 120 тыс. долларов

Анна Рудык
Выставка, Ярмарка, Искусство
Приклеенный к стене банан. Фото: sarahecascone/Инстаграм
Приклеенный к стене банан. Фото: sarahecascone/Инстаграм

В Майами (США) на международной художественной ярмарке Art Basel была продана работа итальянского художника Маурицио Каттелана за 120 тыс. долларов, состоящая из банана, приклеенного к стене скотчем. Об этом сообщает Newsweek.

Так, сообщается, что художник работал над своим произведением около года. В каждое путешествие он брал с собой банан и вешал его в своем гостиничном номере, чтобы найти вдохновение. 

Более того, он сделал несколько моделей: сначала из смолы, затем из бронзы и из окрашенной бронзы и в результате вернулся к первоначальной идее.

Однако значение своего произведения Каттелан не разъяснил. По словам хозяина галереи, которая занимается продажей концепта, бананы являются "символом мировой торговли, двойного смысла, а также классического юмора".

На данный момент было продано два концепта Comedian: оба ушли с молотка за 120 тыс. долларов. Хозяин галереи рассчитывает, что третий удастся продать за 150 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, первый комикс Marvel 1939 года продали дороже, чем за миллион долларов.

Ранее в Германии на аукционе продали цилиндр Гитлера за 50 тыс. евро.

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