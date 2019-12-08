В США приклеенный к стене банан продали за 120 тыс. долларов

В Майами (США) на международной художественной ярмарке Art Basel была продана работа итальянского художника Маурицио Каттелана за 120 тыс. долларов, состоящая из банана, приклеенного к стене скотчем. Об этом сообщает Newsweek.

Так, сообщается, что художник работал над своим произведением около года. В каждое путешествие он брал с собой банан и вешал его в своем гостиничном номере, чтобы найти вдохновение.

Более того, он сделал несколько моделей: сначала из смолы, затем из бронзы и из окрашенной бронзы и в результате вернулся к первоначальной идее.

Однако значение своего произведения Каттелан не разъяснил. По словам хозяина галереи, которая занимается продажей концепта, бананы являются "символом мировой торговли, двойного смысла, а также классического юмора".

На данный момент было продано два концепта Comedian: оба ушли с молотка за 120 тыс. долларов. Хозяин галереи рассчитывает, что третий удастся продать за 150 тыс. долларов.

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