подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
14 декабря 2019, суббота, 21:17 19
Шоу-бизнес 2019-12-14T21:23:47+02:00
Українські Новини
Рукописный черновик песни Элтона Джона продали за $240 тысяч

Рукописный черновик песни Элтона Джона продали за $240 тысяч

Валерия Назаренко
Your Song, текст песни, Элтон Джон
Элтон Джон. Фото: Woman.ua
Элтон Джон. Фото: Woman.ua

Первый рукописный черновик с текстом песни "Your Song!" Элтона Джона продали за $240 тысяч. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.

Продавцом выступила бывшая жена Топина, которая когда-то вдохновила певца на композицию "Tiny Dancer".

А сам Элтон Джон вспоминал, что в 1970 году ему понадобилось всего несколько минут, чтобы написать музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах. С тех пор на нее записали каверы Элли Голдинг и Леди Гага.


Как сообщали Українські Новини, Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Элтон Джон занял 5-е место. 

Ранее Элтон Джон в Киеве встретился с мальчиком, которого не смог усыновить 9 лет назад. 

Кроме того, легендарный британский музыкант Элтон Джон собирается покинуть сцену после трехлетнего прощального тура.

Тем времнем паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей. 

Больше новостей о: Your Song текст песни Элтон Джон

Архив
Новости
Что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019 21:20
Похолодание до -5 и дожди с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на воскресенье 21:00
Павел Шеремет. Фото:
Трое фигурантов по делу Шеремета могли быть агентами СБУ при Порошенко, - Кива 20:42
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
На Донбассе снайперы обстреляли позиции ВСУ: один воин погиб, еще один ранен 19:49
больше новостей
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу 21:12
Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский 01:03
"Динамо" вылетело из Лиги Европы: итоговая турнирная таблица 22:31 Инфографика
больше новостей
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко без права внесения залога 23:27
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен 06:15
Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка 10:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok