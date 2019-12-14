Рукописный черновик песни Элтона Джона продали за $240 тысяч

Первый рукописный черновик с текстом песни "Your Song!" Элтона Джона продали за $240 тысяч. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.

Продавцом выступила бывшая жена Топина, которая когда-то вдохновила певца на композицию "Tiny Dancer".

А сам Элтон Джон вспоминал, что в 1970 году ему понадобилось всего несколько минут, чтобы написать музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах. С тех пор на нее записали каверы Элли Голдинг и Леди Гага.



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