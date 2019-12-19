Верховный Суд отказался восстановить в должности экс-члена Нацсовета по ТВ Горковенко

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска бывшего члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко о восстановлении его в должности.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українськi Новини.

"19 декабря Верховный Суд Украины принял решение по делу по иску Владимира Горковенко о восстановлении его в должности члена Национального совета. Исковые требования были удовлетворены частично", - сказано в нем.

Своим решением по данному делу суд отказал Горковенко в удовлетворении исковых требований об увольнении члена Нацсовета Юрия Зиневича и восстановлении Горковенко в должности члена Нацсовета.

В то же время суд частично удовлетворил иск и отменил Указ Президента №323 об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета.

Отмечается, что суд во время заседания объявил только вступительную и резолютивную части решения, полный текст решения будет подготовлен судом за несколько дней.

Как сообщали Українськi Новини, Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко.

Ранее Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению. Зеленский отменил увольнение Артеменко и назначение Горковенко в Нацсовет по телевидению.