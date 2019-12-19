Верховний Суд відмовився відновити на посаді екс-члена Нацради з ТБ Горковенка

Верховний Суд відмовив у задоволенні позову колишнього члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка про відновлення його на посаді.

Про це йдеться у повідомленні Нацради, передають Українські Новини.

"19 грудня Верховний Суд України прийняв рішення у справі за позовом Володимира Горковенка про відновлення його на посаді члена Національної ради. Позовні вимоги були задоволені частково", - сказано в ньому.

Своїм рішенням у даній справі суд відмовив Горковенку в задоволенні позовних вимог про звільнення члена Нацради Юрія Зіневича і відновлення Горковенка на посаді члена Нацради.

У той же час суд частково задовольнив позов та скасував Указ Президента №323 про звільнення Горковенка з посади члена Нацради.

Наголошується, що суд під час засідання оголосив лише вступну та резолютивну частини рішення, повний текст рішення буде підготовлено судом за кілька днів.

Як повідомляли Українські Новини, Горковенко подав в суд на Зеленського через скасування указу Порошенко.

Раніше Зеленський повернув Артеменка в Нацраду з телебачення. Зеленський скасував звільнення Артеменка і призначення Горковенка в Нацраду з телебачення.