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19 декабря 2019, четверг, 20:43 241
Общество 2019-12-19T22:00:02+02:00
Українські Новини
Рада разрешила вернуть галицкому селу Андреевка свое имя, декоммунизированному Вятровичем в Мармузовичи

Рада разрешила вернуть галицкому селу Андреевка свое имя, декоммунизированному Вятровичем в Мармузовичи

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Андреевка, Мармузовичи, Закон о декомунизации
Андреевка. Фото: Радио Свобода
Андреевка. Фото: Радио Свобода

Бывший глава Украинского института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил, что вчера профильный комитет парламента поддержал просьбу жителей села Мармузовичи на Львовщине вернуть населенному пункту прежнее название - Андреевка, которое заменили в связи с декоммунизацией. Об этом Вятрович написал в facebook.

По словам Вятровича, село получило название в честь убитого в 1946 году коммунистического активиста Андреева.

"Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации. Стыдно, что члены общины во главе со священником УГКЦ говорили, что название села не имеет отношения к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет снова Днепр переименовать в Днепропетровск - в честь апостола Петра", - отметил Вятрович.

Также министр Кабмина Дубилет рассказал как жители галицкого села Андреевка приехали в раду просить их не декоммунизировать.

"В 2016 году в рамках декоммунизации Институт национальной памяти переименовал село Андреевка в Мармузовичи. По информации Института, Андреевка в свое время была названа в честь коммуниста Андреева. Жители села с таким решением оказались не согласны. Провели собрание и единогласно (320 голосов за, против 0) решили, что нужно переименоваться назад. По словам жителей, они хотят назвать село в честь Андрея Первозванного... И в результате, почти единогласно депутаты проголосовали за переименование", - отметил министр.

Также депутат Рады Максим Бужанский рассказал об этом случае.

"Грянул закон о декоммунизации, и на Андреевку обрушилось счастье. Её переименовали в Мармузовичи. Жить бы в Мармузовичах и жить, но жители почему то в них жить не хотели. И хотели снова жить в Андреевке. И чтоб от них отъ@бались. Если можно. Они приехали на комитет и попросили об этом. Встал представитель Института Нацпамяти и сказал, что делать этого никак нельзя, ибо это чудовищное ЗЛО. И члены комитета ВР охотно проголосовали за переименование села обратно в Андреевку, о чем и рассказал эту историю Дубилет", - заявил Бужанский.

Также ранее депутат Максим Бужанский от партии "Слуга народа" прокомментировал демонтаж памятника Жукову.

Ранее во Львовской области декоммунизация села вызвала волну протестов у местных жителей.

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