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  • "Миколайчики" к Дню святого Николая: легкий рецепт вкусных пряников к празднику
19 декабря 2019, четверг, 12:17 356
Жизнь 2019-12-19T13:15:02+02:00
Українські Новини
"Миколайчики" к Дню святого Николая: легкий рецепт вкусных пряников к празднику

"Миколайчики" к Дню святого Николая: легкий рецепт вкусных пряников к празднику

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Миколайчики, День Святого Николая, Пряники, Новогодние рецепты, Рецепт пряников
Традиционный
Традиционный "Миколайчик". Фото: pernicky.brych.cz

Сегодня украинцы празднуют один из самых ярких и светлых праздников в году - День святого Николая. В этот день дети верят, что именно Святой Николай оставляет у них по ночам под подушкой самые желанные подарки, а взрослые - улыбаются и пекут "миколайчики" - вкусные имбирные пряники к празднику. Мальчикам обычно дарили пряники в форме лошадок, а девочкам — женские фигурки, "панянки", а в их украшении цветной глазурью может участвовать вся семья. Есть и легкий рецепт их приготовления, который сможет осилить любой желающий. 

ИМБИРНЫЕ "МИКОЛАЙЧИКИ"

  • Ингредиенты
  • Сахарная пудра    100 г
  • Сливочное масло 125 г
  • Мед         100 г
  • Яйцо       1 шт.
  • Яичный желток     1 шт.
  • Молоко  1 ст. л.
  • Мука       425 г
  • Сода       1/2 ч. л.
  • Молотая корица  1/2 ч. л.
  • Молотый душистый перец     1/2 ч. л.
  • Молотый имбирь  1/2 ч. л.
  • Соль       1 щепотка

Приготовление:

Миколайчики. Фото: pernicky.brych.czМиколайчики. Фото: pernicky.brych.cz

За час до приготовления взбиваем яйцо с солью (потом мы будем смазывать им печенье). Муку, соду, корицу, перец, имбирь перемешиваем. Масло смешиваем с пудрой, медом, яйцом, желтком и молоком. Добавляем мучную смесь, перемешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы тесто поднялось, раскатываем его толщиной в 3 мм. Вырезаем любые фигурки. Смазываем взбитым яйцом с солью, даем высохнуть. Затем еще раз смазываем яйцом. Выпекаем при температуре 160 °С 10 минут. Даем остыть, не снимая с решетки. Затем украшаем глазурью.

Приготовление глазури:

Ингредиенты:

  1. сахарная пудра  — 250 Грамм
  2. Белок яичный  — 1 штука
  3. Красители для глазури  — по вкусу (можно использовать пищевые красители ) 

Миколайчики. Фото: pernicky.brych.czМиколайчики. Фото: pernicky.brych.cz

Просеиваем готовую пудру через марлю, чтобы в ней не осталось комков. К просеянной пудре добавляем один яичный белок и перемешиваем все до однородного состояния.У нас должна получиться довольно густая глазурь, а проверить ее можно так: проводим по поверхности ложкой, если глазурь правильной консистенции, то образовавшаяся линия должна исчезнуть через 10-12 секунд. Если с первого раза мы не получили нужного результата, то нам необходимо либо добавить еще сахарной пудры, либо разбавить глазурь водичкой. Готовую глазурь перекладываем в целлофановый пакет. или кондитерский мешок и - можно приступать к украшению пряников.

Сегодня день Святого Николая: почему в народе отмечают праздник щедрости и добра.

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