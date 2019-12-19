На Оболони взорвалось помещение в школе, где была котельная

В Киеве на территории школы №18 взорвалось здание. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает в Facebook Киев Оперативный.

Отмечается, что ЧП произошло 19 декабря в поселке Водогон в Оболонском районе столицы.

"В Оболонском районе города Киева, в школе №18 (посёлок Водогон) взорвалось здание, где находился котел. К счастью, никто не пострадал, но теперь школа останется без автономного отопления на неопределенный срок", - говорилось в сообщении.

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