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19 декабря 2019, четверг, 18:32 651
Происшествия 2019-12-19T19:00:02+02:00
Українські Новини
На Оболони взорвалось помещение в школе, где была котельная

На Оболони взорвалось помещение в школе, где была котельная

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Взрыв в Киеве, Взрыв, Взрыв в школе
Школа на Оболони. Фото: Киев Оперативный
Школа на Оболони. Фото: Киев Оперативный

В Киеве на территории школы №18 взорвалось здание. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает в Facebook Киев Оперативный.

Отмечается, что ЧП произошло 19 декабря в поселке Водогон в Оболонском районе столицы. 

"В Оболонском районе города Киева, в школе №18 (посёлок Водогон) взорвалось здание, где находился котел. К счастью, никто не пострадал, но теперь школа останется без автономного отопления на неопределенный срок", - говорилось в сообщении.

 

Как сообщали Українські Новини, в Одессе случился пожар на территории детского сада.

Ранее  в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица была усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".

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