В СБУ отрицают трудоустройство скандального экс-прокурора ГПУ Кулика

Служба безопасности Украины отрицает трудоустройство бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"На данный момент запрашиваемое вами лицо в СБУ не работает", - говорится в ответе.

Другая информация не приводится.

Ранее экс-депутат Рады Сергей Лещенко сообщил, что Кулик трудоустраивается и оформляет документы в СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, скандальный экс-прокурор ГПУ Кулик купил старый Mercedes за 48 тыс. гривен.

Ранее суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.

Также бывший генеральный прокурор Юрий Луценко понизил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика до начальника четвертого отдела процессуального руководства второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах