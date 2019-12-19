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19 декабря 2019, четверг, 18:33 138 Документ
Силовые структуры 2019-12-19T18:35:20+02:00
Українські Новини
В СБУ отрицают трудоустройство скандального экс-прокурора ГПУ Кулика

В СБУ отрицают трудоустройство скандального экс-прокурора ГПУ Кулика

Анна Рудык
Константин Кулик, СБУ, Сергей Лещенко
Константин Кулик
Константин Кулик

Служба безопасности Украины отрицает трудоустройство бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика. 

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин. 

"На данный момент запрашиваемое вами лицо в СБУ не работает", - говорится в ответе. 

Другая информация не приводится. 

Ранее экс-депутат Рады Сергей Лещенко сообщил, что Кулик трудоустраивается и оформляет документы в СБУ. 

Как сообщали Українськi Новини, скандальный экс-прокурор ГПУ Кулик купил старый Mercedes за 48 тыс. гривен.

Ранее суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.

Также бывший генеральный прокурор Юрий Луценко понизил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика до начальника четвертого отдела процессуального руководства второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах

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