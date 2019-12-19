В СБУ отрицают трудоустройство скандального экс-прокурора ГПУ Кулика

Служба безопасности Украины отрицает трудоустройство бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин. "На данный момент запрашиваемое вами лицо в СБУ не работает", - говорится в ответе. Другая информация не приводится. Ранее экс-депутат Рады Сергей Лещенко сообщил, что Кулик трудоустраивается и оформляет документы в СБУ. Как сообщали Українськi Новини, скандальный экс-прокурор ГПУ Кулик купил старый Mercedes за 48 тыс. гривен. Ранее суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны. Также бывший генеральный прокурор Юрий Луценко понизил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика до начальника четвертого отдела процессуального руководства второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах