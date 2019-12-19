Суд отменил Продану сообщение о подозрении в отмывании денег

Суд отменил бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану, недвижимость которого арестовали в январе по подозрению в незаконном обогащении, сообщение о подозрении в отмывании 89 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

18 октября Печерский районный суд удовлетворил соответствующую жалобу адвоката Продана и отменил подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса. На это решение была подана апелляционная жалоба, однако 5 декабря Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского суда без изменений.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против прокуроров САП по факту фальсификации материалов следствия по делу экс-руководителя ГФС Мирослава Продана.

Ранее суд продлил обязательства Продана до 14 апреля.

САП подтвердила, что Продану разрешили выезд за границу и сняли электронный браслет слежения.

Продану сообщили о подозрении в незаконном обогащении.