"Укравтодор" ограничит движение на трассе "Киев – Одесса" с 20 по 30 декабря

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" решило ограничить движение на трассе "Киев – Одесса" из-за установки датчиков взвешивания в движении с 20 по 30 декабря. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передают Українськi Новини.

"Сообщаем участникам дорожного движения о введении с 20.12.2019 до 30.12.2019 временных ограничений в движении на дороге М-05 "Киев - Одесса" на участке от км 35+500-км 37+500 (WIM 5), связанных с выполнением дорожных работ по подготовке дорог для установки датчиков системы взвешивания в движении", - сообщили в ведомстве.

На рабочих участках будут установлены временные средства организации движения автомобилей.

Как сообщали Українські Новини, "Укравтодор" начал сотрудничество с навигационной системой Waze.

Также в центре Киева по случаю мероприятий на Софийской площади, приуроченных к Новому году 2020 и Рождеству, ограничили движение транспорта 29 ноября до 26 января 2020-го.

Кроме того, сообщалось, что главу "Укравтодора" Александра Кубракова могут лишить депутатского мандата.