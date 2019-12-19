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19 декабря 2019, четверг, 14:06 1140
Общество 2019-12-19T14:45:14+02:00
Українські Новини
"Укравтодор" ограничит движение на трассе "Киев – Одесса" с 20 по 30 декабря

"Укравтодор" ограничит движение на трассе "Киев – Одесса" с 20 по 30 декабря

Елизавета Кесельман
Укравтодор, Дорожное движение, Перекрытие дорог в Киеве

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" решило ограничить движение на трассе "Киев – Одесса" из-за установки датчиков взвешивания в движении с 20 по 30 декабря. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передают Українськi Новини.

"Сообщаем участникам дорожного движения о введении с 20.12.2019 до 30.12.2019 временных ограничений в движении на дороге М-05 "Киев - Одесса" на участке от км 35+500-км 37+500 (WIM 5), связанных с выполнением дорожных работ по подготовке дорог для установки датчиков системы взвешивания в движении", - сообщили в ведомстве.

На рабочих участках будут установлены временные средства организации движения автомобилей.

Как сообщали Українські Новини, "Укравтодор" начал сотрудничество с навигационной системой Waze.

Также в центре Киева по случаю мероприятий на Софийской площади, приуроченных к Новому году 2020 и Рождеству, ограничили движение транспорта 29 ноября до 26 января 2020-го.

Кроме того, сообщалось, что главу "Укравтодора" Александра Кубракова могут лишить депутатского мандата.

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