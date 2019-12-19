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19 грудня 2019, четвер, 14:06 10
Суспільство 2019-12-19T15:00:02+02:00
Українські Новини
"Укравтодор" обмежить рух на трасі "Київ – Одеса" з 20 по 30 грудня

"Укравтодор" обмежить рух на трасі "Київ – Одеса" з 20 по 30 грудня

Елизавета Кесельман
Укравтодор, перекриття руху, Ремонт доріг

Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" вирішив обмежити рух на трасі "Київ – Одеса" через встановлення датчиків зважування в русі з 20 по 30 грудня. Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору", передають Українські Новини.

"Повідомляємо учасникам дорожнього руху про введення з 20.12.2019 до 30.12.2019 тимчасових обмежень у русі на дорозі М-05 Київ - Одеса на ділянці від км 35+500-км 37+500 (WIM 5), пов'язаних з виконанням дорожніх робіт з підготовки доріг для установки датчиків системи зважування в русі", - повідомили у відомстві.

На робочих дільницях будуть встановлені тимчасові засоби організації руху автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини, "Укравтодор" розпочав співпрацю з навігаційною системою Waze.

Також у центрі Києва з нагоди заходів на Софійській площі, приурочених до Нового року 2020 і Різдва, обмежили рух транспорту 29 листопада до 26 січня 2020-го.

Крім того, повідомлялося, що главу "Укравтодору" Олександра Кубракова можуть позбавити депутатського мандата.

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