Парад Николайчиков, огоньки и бабочки: на Закарпатье зажгли новогодние елки

Новогодние праздники, наконец-то, официально можно считать начавшимися. Во многих городах Украины на днях зажгли новогодние елочки, и с этого дня можно смело отсчитывать старт празднований. Так, например, на днях засияла огнями главная елка Львова , но самыми уютными и теплыми праздниками уже отметилось Закарпатье. Здесь традиционно провели не только зажжение елки, но и необычайно яркие парады Николайчиков, которые прошлись по главным улицам городов.

Празднования в Мукачево начались шествием Николайчиков, в это же время свои концертные программы к празднику показывали воспитанники школы искусств, а также участники местных и приглашенных коллективов самых разных творческих направленностей. О празновании рассказывает издание mukachevo.net. Вечером, после всех концертов и выступлений на сцену у нарядной городской елки пригласили мэра города Андрея Балогу, который вместе с сыном поздравил жителей с наступающими праздниками. Право зажечь главную городскую елку досталось ученице Даниэлле Мельничук, победительнице многочисленных всеукраинских конкурсов и олимпиад.

В Ужгороде 14-метровую лесную красавицу, украшенную 400 метрами гирлянд и более, чем 500 шариков зажгли под песни и танцы местных творческих коллективов. Об этом сообщает официальный сайт Ужгородского горсовета. Огромное количество школьников и студентов веселились на главной городской площади в костюмах Николайчиков, а саму елку зажгли в присутствии мэра Богдана Андриива, который поздравил всех ужгородцев и пожелал счастья, добра и единения в семьях и стране.