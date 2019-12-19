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  • Парад Николайчиков, огоньки и бабочки: на Закарпатье зажгли новогодние елки
19 декабря 2019, четверг, 13:45 56
Lifestyle 2019-12-19T14:45:01+02:00
Українські Новини
Парад Николайчиков, огоньки и бабочки: на Закарпатье зажгли новогодние елки

Парад Николайчиков, огоньки и бабочки: на Закарпатье зажгли новогодние елки

Роман Евланов
День Святого Николая, Празднование, Елка, Мукачево, Ужгород, Новый год-2020

Новогодние праздники, наконец-то, официально можно считать начавшимися. Во многих городах Украины на днях зажгли новогодние елочки, и с этого дня можно смело отсчитывать старт празднований. Так, например, на днях засияла огнями главная елка Львова, но самыми уютными и теплыми праздниками уже отметилось Закарпатье. Здесь традиционно провели не только зажжение елки, но и необычайно яркие парады Николайчиков, которые прошлись по главным улицам городов.

Празднования в Мукачево начались шествием Николайчиков, в это же время свои концертные программы к празднику показывали воспитанники школы искусств, а также участники местных и приглашенных коллективов самых разных творческих направленностей. О празновании рассказывает издание mukachevo.net. Вечером, после всех концертов и выступлений на сцену у нарядной городской елки пригласили мэра города Андрея Балогу, который вместе с сыном поздравил жителей с наступающими праздниками. Право зажечь главную городскую елку досталось ученице Даниэлле Мельничук, победительнице многочисленных всеукраинских конкурсов и олимпиад.

В Ужгороде 14-метровую лесную красавицу, украшенную 400 метрами гирлянд и более, чем 500 шариков зажгли под песни и танцы местных творческих коллективов. Об этом сообщает официальный сайт Ужгородского горсовета. Огромное количество школьников и студентов веселились на главной городской площади в костюмах Николайчиков, а саму елку зажгли в присутствии мэра Богдана Андриива, который поздравил всех ужгородцев и пожелал счастья, добра и единения в семьях и стране.

Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: mukachevo.net
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: mukachevo.net
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Танец бабочек на празднике в Мукачево. Фото: mukachevo.net
Танец бабочек на празднике в Мукачево. Фото: mukachevo.net
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: mukachevo.net
Парад Николайчиков на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Ранее Українські Новини рассказали о главной елке страны, которая будет зажжена совсем скоро.

Напоминаем также о том, что Киев уже приготовился к празднованию Нового года и все районы огласили программы концертов и других мероприятий.

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