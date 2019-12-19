Сегодня перекроют центр Киева: где нельзя будет проехать

Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17

Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14

Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика

Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта