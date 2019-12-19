Сегодня перекроют центр Киева: где нельзя будет проехать

В четверг вечером, 19 декабря, в Киеве запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской так как сегодня откроют главную елку. Запрет на движение автотранспорта будет введен: с 17:00 до 19:00 - от дома № 51\/53 до пересечения с улицей Софиевской; с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда. Кроме того, планируется организовать движение: троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская"; троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня. Карта перекрытия. Фото: Google Maps Как сообщали Українські Новини, "Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона. Также в "Киевпастранс" рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь. Напомним, в преддверие новогодних праздников в Киеве зимой откроют шесть бесплатных катков.