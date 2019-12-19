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19 декабря 2019, четверг, 10:18 274 Карта
Общество 2019-12-19T10:19:16+02:00
Українські Новини
Сегодня перекроют центр Киева: где нельзя будет проехать

Сегодня перекроют центр Киева: где нельзя будет проехать

Таня Войтюк
Пробки, Киев, Софийская площадь, Ограничение движения
Новогодняя елка в Киеве.Фото: Gloss.ua
Новогодняя елка в Киеве.Фото: Gloss.ua

В четверг вечером, 19 декабря, в Киеве запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской так как сегодня откроют главную елку.

Запрет на движение автотранспорта будет введен:

  • с 17:00 до 19:00 - от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;
  • с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

Кроме того, планируется организовать движение:

  • троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
  • троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня.

Карта перекрытия. Фото: Google MapsКарта перекрытия. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, "Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона.

Также в "Киевпастранс" рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь.

Напомним, в преддверие новогодних праздников в Киеве зимой откроют шесть бесплатных катков.

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