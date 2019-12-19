Топ-5 рецептов простых салатов на Новый год

До Нового Года, который пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, осталось меньше двух недель. А это значит, что пора запастись идеями для новогоднего меню. Українські Новини расскажут о 5 простых рецептах салатов. Шведский салат из сельди на Новый год Фото: Depositphotos Ингредиенты: 2 филе слабосоленой сельди 1 большая вареная свекла 4 средние вареные картофелины 1 небольшая луковица 2 небольших свежих огурчика 3 веточки укропа Для заправки: 150 мл жирной сметаны 1 ст. л. лимонного сока 1 ч. л. меда Соль, перец Способ приготовления: Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками. Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить. Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом. Новогодний салат с курицей, грибами и ананасами Фото: Depositphotos Ингредиенты: 200 г куриного филе 200 г сыра твердых сортов 200 г консервированного ананаса 200 г консервированных грибов 50 г грецких орехов 3 ст. л. майонеза Соль, молотый перец – по вкусу Способ приготовления: Куриное филе отварить и остудить. Нарезать кубиками. В прозрачную миску уложить слой маринованных шампиньонов, нарезанных тонкими ломтиками. Посыпать половиной тертого сыра и смазать майонезом. Посыпать измельченными грецкими орехами. Выложить слой нарезанных кубиками ананасов. Смазать майонезом. Добавить слой нарезанного куриного филе. Смазать майонезом и посолить. Посыпать оставшимся сыром и смазать майонезом. Накрыть пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов. Готовое блюдо можно украсить зеленью и кольцами ананаса. Салат на Новый год с пекинской капустой и крабовыми палочками Фото: Depositphotos Ингредиенты: 500 г пекинской капусты 200 г крабовых палочек 1 свежий огурец 1\/2 болгарского перца 3 вареных куриных яйца 1\/2 банки кукурузы 1\/2 пучка укропа или петрушки Для заправки: 2 ст. л. майонеза 2 ст. л. сметаны 1 зубчик чеснока Черный молотый перец Способ приготовления: Пекинскую капусту мелко нашинковать. Сладкий перец и огурец произвольно нарезать. Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить. Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать. Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки. Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать. Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец. Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки. Новогодний салат с маринованными опятами и ветчиной Фото: Depositphotos Ингредиенты: 1 банка маринованных опят 1 пучок зеленого лука 300 г ветчины 3 шт. отваренного "в мундирах" картофеля 3 вареных яйца Майонез Соль, перец Способ приготовления: Зеленый лук помыть и мелко порубить. Ветчину нарезать кубиками. Картофель очистить от кожуры и нарезать кубиками. Вареные яйца почистить и мелко нарезать. Взять глубокую мисочку и выложить слоями: маринованные грибы, зеленый лук, ветчину, картофель и яйца. Все слои промазать майонезом, положить мисочку в холодильник. Перед подачей перевернуть на другую тарелку. Украсить готовый салат маринованными опятами. Новогодний салат из копченой куриной грудки Фото: Depositphotos Ингредиенты: 1 копченая куриная грудка 3 свежих помидора 4 куриных яйца 3 плавленых сырка 3 зубчика чеснока Майонез – по вкусу Зелень – по вкусу Способ приготовления: Яйца отварить вкрутую и остудить. Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками. Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком. Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью. Подавать салат из копченой курицы холодным. Ранее Українські Новини писали, как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество. Кроме того, ТОП-5 десертов на Рождество.