Топ-5 рецептов простых салатов на Новый год

До Нового Года, который пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, осталось меньше двух недель. А это значит, что пора запастись идеями для новогоднего меню. Українські Новини расскажут о 5 простых рецептах салатов.





Шведский салат из сельди на Новый год



Фото: Depositphotos



Ингредиенты:

2 филе слабосоленой сельди

1 большая вареная свекла

4 средние вареные картофелины

1 небольшая луковица

2 небольших свежих огурчика

3 веточки укропа

Для заправки:

150 мл жирной сметаны

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

Соль, перец

Способ приготовления:

Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками. Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить. Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.

Новогодний салат с курицей, грибами и ананасами



Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200 г куриного филе

200 г сыра твердых сортов

200 г консервированного ананаса

200 г консервированных грибов

50 г грецких орехов

3 ст. л. майонеза

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе отварить и остудить. Нарезать кубиками. В прозрачную миску уложить слой маринованных шампиньонов, нарезанных тонкими ломтиками. Посыпать половиной тертого сыра и смазать майонезом. Посыпать измельченными грецкими орехами. Выложить слой нарезанных кубиками ананасов. Смазать майонезом. Добавить слой нарезанного куриного филе. Смазать майонезом и посолить. Посыпать оставшимся сыром и смазать майонезом. Накрыть пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов. Готовое блюдо можно украсить зеленью и кольцами ананаса.

Салат на Новый год с пекинской капустой и крабовыми палочками





Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г пекинской капусты

200 г крабовых палочек

1 свежий огурец

1/2 болгарского перца

3 вареных куриных яйца

1/2 банки кукурузы

1/2 пучка укропа или петрушки

Для заправки:

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. сметаны

1 зубчик чеснока

Черный молотый перец

Способ приготовления:

Пекинскую капусту мелко нашинковать. Сладкий перец и огурец произвольно нарезать. Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить. Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать. Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки. Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать. Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец. Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.

Новогодний салат с маринованными опятами и ветчиной



Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 банка маринованных опят

1 пучок зеленого лука

300 г ветчины

3 шт. отваренного "в мундирах" картофеля

3 вареных яйца

Майонез

Соль, перец

Способ приготовления:

Зеленый лук помыть и мелко порубить. Ветчину нарезать кубиками. Картофель очистить от кожуры и нарезать кубиками. Вареные яйца почистить и мелко нарезать. Взять глубокую мисочку и выложить слоями: маринованные грибы, зеленый лук, ветчину, картофель и яйца. Все слои промазать майонезом, положить мисочку в холодильник. Перед подачей перевернуть на другую тарелку. Украсить готовый салат маринованными опятами.

Новогодний салат из копченой куриной грудки



Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 копченая куриная грудка

3 свежих помидора

4 куриных яйца

3 плавленых сырка

3 зубчика чеснока

Майонез – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую и остудить. Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками. Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком. Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью. Подавать салат из копченой курицы холодным.

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