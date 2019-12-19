подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
19 декабря 2019, четверг, 05:50 31
Жизнь 2019-12-19T05:50:01+02:00
Українські Новини
Топ-5 рецептов простых салатов на Новый год

Топ-5 рецептов простых салатов на Новый год

Валерия Назаренко
Новый год-202, Год Белой Крысы, рецепты, салаты на Новый год

До Нового Года, который пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, осталось меньше двух недель. А это значит, что пора запастись идеями для новогоднего меню. Українські Новини расскажут о 5 простых рецептах салатов.


Шведский салат из сельди на Новый год

Фото: DepositphotosФото: Depositphotos


Ингредиенты:

  • 2 филе слабосоленой сельди
  • 1 большая вареная свекла
  • 4 средние вареные картофелины
  • 1 небольшая луковица
  • 2 небольших свежих огурчика
  • 3 веточки укропа

Для заправки:

  • 150 мл жирной сметаны
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками.
  2. Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить.
  3. Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу.
  4. Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.

Новогодний салат с курицей, грибами и ананасами

Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе
  • 200 г сыра твердых сортов
  • 200 г консервированного ананаса
  • 200 г консервированных грибов
  • 50 г грецких орехов
  • 3 ст. л. майонеза
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить и остудить. Нарезать кубиками.
  2. В прозрачную миску уложить слой маринованных шампиньонов, нарезанных тонкими ломтиками.
  3. Посыпать половиной тертого сыра и смазать майонезом.
  4. Посыпать измельченными грецкими орехами.
  5. Выложить слой нарезанных кубиками ананасов. Смазать майонезом.
  6. Добавить слой нарезанного куриного филе. Смазать майонезом и посолить.
  7. Посыпать оставшимся сыром и смазать майонезом. Накрыть пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов.
  8. Готовое блюдо можно украсить зеленью и кольцами ананаса.

Салат на Новый год с пекинской капустой и крабовыми палочками

Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г пекинской капусты
  • 200 г крабовых палочек
  • 1 свежий огурец
  • 1/2 болгарского перца
  • 3 вареных куриных яйца
  • 1/2 банки кукурузы
  • 1/2 пучка укропа или петрушки

Для заправки:

  • 2 ст. л. майонеза
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 зубчик чеснока
  • Черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту мелко нашинковать.
  2. Сладкий перец и огурец произвольно нарезать.
  3. Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить.
  4. Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать.
  5. Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки.
  6. Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать.
  7. Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец.
  8. Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.

Новогодний салат с маринованными опятами и ветчиной

Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 банка маринованных опят
  • 1 пучок зеленого лука
  • 300 г ветчины
  • 3 шт. отваренного "в мундирах" картофеля
  • 3 вареных яйца
  • Майонез
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Зеленый лук помыть и мелко порубить.
  2. Ветчину нарезать кубиками.
  3. Картофель очистить от кожуры и нарезать кубиками.
  4. Вареные яйца почистить и мелко нарезать.
  5. Взять глубокую мисочку и выложить слоями: маринованные грибы, зеленый лук, ветчину, картофель и яйца.
  6. Все слои промазать майонезом, положить мисочку в холодильник. Перед подачей перевернуть на другую тарелку.
  7. Украсить готовый салат маринованными опятами.

Новогодний салат из копченой куриной грудки

Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 копченая куриная грудка
  • 3 свежих помидора
  • 4 куриных яйца
  • 3 плавленых сырка
  • 3 зубчика чеснока
  • Майонез – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую и остудить.
  2. Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками.
  3. Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком.
  4. Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью.
  5. Подавать салат из копченой курицы холодным.

Ранее Українські Новини писали, как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество. 

Кроме того, ТОП-5 десертов на Рождество

Больше новостей о: Новый год-202 Год Белой Крысы рецепты салаты на Новый год

Архив
Новости
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
Злая и нервная, а "посты" высасывает из каре: Тищенко осыпал Геращенко "комплиментами" 23:55
Тимошенко пафосно бросается бумажками, а Кива толкается: в Раде новая потасовка из-за рынка земли 23:35
Андрей Антоненко. Фото: medbat.org.ua
Дело Шеремета: опубликована переписка Антоненко, в которой он просит вынести мину 23:16
Разгром вагона электрички. Фото: пресс-служба
Разгромили вагон: из-за футбольных фанатов приходилось останавливать поезд "Нежин-Киев" 22:51
больше новостей
Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий в декабре: сколько направлено на выплаты 06:32 Инфографика
больше новостей
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
В деле о смерти Тымчука засекретили результаты экспертиз 12:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok