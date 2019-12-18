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18 декабря 2019, среда, 23:55 58
Верховная Рада и партии 2019-12-18T23:55:11+02:00
Українські Новини
Злая и нервная, а "посты" высасывает из каре: Тищенко осыпал Геращенко "комплиментами"

Злая и нервная, а "посты" высасывает из каре: Тищенко осыпал Геращенко "комплиментами"

Анна Рудык
Николай Тищенко, Ирина Геращенко, Верховная Рада
Николай Тищенко
Николай Тищенко

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал депутата от партии "Европейская солидарность" Ирину Геращенко "злой и нервной". Об этом Тищенко заявил в интервью "Стране".

Так, журналист, задавая вопрос о скандалах, в которых "засветился" Тищенко за период депутатства, упомянул Ирину Геращенко, назвавшую поведение "слуги народа" хамским.

"Знаете, Геращенко давно работает в парламенте. А я недавно. Поэтому я решил спросить, почему она себя ведет не как парламентарий, а постоянно ищет какие-то неприятности. Мне ответили: "Микола, не обращай внимание. О Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего", - сказал Тищенко.

Тищенко заявил, что так о Геращенко говорят в ее же партии.

"В ее партии сказали. А я просто спросил, почему некоторые посты высасываются из каре … Из каре, из головы. Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие. Знаете, Ирина как принцесса на горошине, заметит горошину даже под 12 матрацами. Говорят, что она спит на трех матрацах … Чтобы втыкать в него иголки. Знаете, есть куклы вуду, а у Ирины Геращенко есть матрацы-вуду. Она рисует жертву на матраце и вкалывает в него иголки. Это не мое рассуждение, это реальные слухи. Мы ей хотим новый матрац подарить", - добавил Тищенко.

Когда журналист сделал вывод, что Тищенко сильно оскорбился на Геращенко, он стал это отрицать.  

"На женщину? Никогда. Я могу доказать. Каждый день с ней здороваюсь, но она со мной через раз, под настроение", - подчеркнул депутат.

Как сообщали Українські Новини, Тищенко нашел себе новое развлечение в Раде.

А ранее Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной.

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