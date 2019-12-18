Злая и нервная, а "посты" высасывает из каре: Тищенко осыпал Геращенко "комплиментами"

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал депутата от партии "Европейская солидарность" Ирину Геращенко "злой и нервной". Об этом Тищенко заявил в интервью "Стране".

Так, журналист, задавая вопрос о скандалах, в которых "засветился" Тищенко за период депутатства, упомянул Ирину Геращенко, назвавшую поведение "слуги народа" хамским.

"Знаете, Геращенко давно работает в парламенте. А я недавно. Поэтому я решил спросить, почему она себя ведет не как парламентарий, а постоянно ищет какие-то неприятности. Мне ответили: "Микола, не обращай внимание. О Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего", - сказал Тищенко.

Тищенко заявил, что так о Геращенко говорят в ее же партии.

"В ее партии сказали. А я просто спросил, почему некоторые посты высасываются из каре … Из каре, из головы. Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие. Знаете, Ирина как принцесса на горошине, заметит горошину даже под 12 матрацами. Говорят, что она спит на трех матрацах … Чтобы втыкать в него иголки. Знаете, есть куклы вуду, а у Ирины Геращенко есть матрацы-вуду. Она рисует жертву на матраце и вкалывает в него иголки. Это не мое рассуждение, это реальные слухи. Мы ей хотим новый матрац подарить", - добавил Тищенко.

Когда журналист сделал вывод, что Тищенко сильно оскорбился на Геращенко, он стал это отрицать.

"На женщину? Никогда. Я могу доказать. Каждый день с ней здороваюсь, но она со мной через раз, под настроение", - подчеркнул депутат.

Как сообщали Українські Новини, Тищенко нашел себе новое развлечение в Раде.

А ранее Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной.