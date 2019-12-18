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18 декабря 2019, среда, 23:35 103
Верховная Рада и партии 2019-12-19T01:00:02+02:00
Українські Новини
Тимошенко пафосно бросается бумажками, а Кива толкается: в Раде новая потасовка из-за рынка земли

Тимошенко пафосно бросается бумажками, а Кива толкается: в Раде новая потасовка из-за рынка земли

Анна Рудык
Драка в Раде, Юлия Тимошенко, Илья Кива, Рынок земли

Сегодня, 18 декабря, во время заседания аграрного комитета Верховной Рады по рассмотрению законопроекта о купле-продаже земли, началась потасовка. Об этом сообщает Страна.

Так, сообщается, что председатель комитета Николай Сольский хотел рассматривать поправки до упора - до самого утра, пока все не рассмотрят, чтоб уже завтра внести законопроект в зал. Однако депутаты фракций "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали его место, оттолкнув "слуг народа", и стали требовать объявить перерыв. 

Отмечается, что среди блокировщиков находятся Илья Кива, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и Юлия Тимошенко.

Сольский объявил перерыв и удалился из зала.

В какой-то момент депутаты принялись стучать по столу и кричать "Ганьба!". Затем они начали толкаться. Кива был на переднем крае. Тимошенко в это время разбрасывала бумаги со стола.

Как сообщали Українські Новини, "свободовцы" побили "слугу народа": в Раде произошла драка из-за рынка земли.

Также ранее Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова, после чего "Слуга народа" решила направить Геруса на тренинг по дзюдо.

Больше новостей о: Драка в Раде Юлия Тимошенко Илья Кива Рынок земли

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