Тимошенко пафосно бросается бумажками, а Кива толкается: в Раде новая потасовка из-за рынка земли

Сегодня, 18 декабря, во время заседания аграрного комитета Верховной Рады по рассмотрению законопроекта о купле-продаже земли, началась потасовка. Об этом сообщает Страна.

Так, сообщается, что председатель комитета Николай Сольский хотел рассматривать поправки до упора - до самого утра, пока все не рассмотрят, чтоб уже завтра внести законопроект в зал. Однако депутаты фракций "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали его место, оттолкнув "слуг народа", и стали требовать объявить перерыв.

Отмечается, что среди блокировщиков находятся Илья Кива, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и Юлия Тимошенко.

Сольский объявил перерыв и удалился из зала.

В какой-то момент депутаты принялись стучать по столу и кричать "Ганьба!". Затем они начали толкаться. Кива был на переднем крае. Тимошенко в это время разбрасывала бумаги со стола.

Как сообщали Українські Новини, "свободовцы" побили "слугу народа": в Раде произошла драка из-за рынка земли.

Также ранее Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова, после чего "Слуга народа" решила направить Геруса на тренинг по дзюдо.