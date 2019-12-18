Святой Николай или Дед Мороз: в кого украинцы верят больше

Ни для кого не секрет, что практически каждый ребенок в Украине верит в Святого Николая и Деда Мороза, и в канун праздников пишет письма, чтобы попросить о самом заветном желании. Эти два персонажа вселяют надежду на чудеса в сердца детей. Однако в Святого Николая украинцы верят больше, чем в Деда Мороза. Об этом свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг".

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество тех, кто верит в Николая выросло (в 2018 — 43%). Зато в Деда Мороза верит 31% украинцев, хотя динамика также положительная — в прошлом верили 25%.

В Святого Николая больше верят на западе (58%), в других регионах таких около половины. Больше верят жители сел, женщины и более обеспеченные семьи.

В Деда Мороза относительно больше верят жители юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.

Около 40% отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таков День Святого Николая, 3% — Старый Новый год. Только 3% не любят ни одно из перечисленных праздников.

На юге, востоке и в центре страны больше любят Новый год, а на западе — Рождество. Большая привязанность к Новому году — среди мужчин, жителей городов и молодежи. Тогда как Рождество больше любят в селах люди старшего возраста и женщины.

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