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18 грудня 2019, середа, 21:36 22
Суспільство 2019-12-18T23:15:01+02:00
Українські Новини
Фото дня: напередодні Дня святого Миколая головна ялинка Львова засяяла яскравими вогнями

Фото дня: напередодні Дня святого Миколая головна ялинка Львова засяяла яскравими вогнями

Анна Рудык
запалення вогнів, Головна ялинка, Новий рік у Львові
Запалення новорічної ялинки у Львові. Фото: міськрада
Запалення новорічної ялинки у Львові. Фото: міськрада

Напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня, у Львові на площі перед Оперним театром урочисто запалили вогні на головній ялинці міста. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради, опублікувавши відповідні фото.

Так, повідомляється, що святкове дерево, висотою 17,5 метрів, у центрі Львова встановили ще 11 грудня.

Протягом тижня її прикрашали: цього року майже не використовували іграшки, а зробили акцент на висвітленні. Прикрасили її минулорічною ілюмінацією - в стилі класичному, стриманому і одночасно вишуканому, європейському. У той же час під ялинкою поставили оновлені подарунки.

Крім того, цього року трохи змінилася концепція самого розміщення ярмарки навколо ялинки: площу намагалися зробити ще більш живою. На площі багато яскравих вогників, ілюмінацій, і вперше встановили постійну сцену. Тут відбуватимуться основні події, присвячені Новому року, Різдву та відкриття ялинки - з сьогоднішнього дня і до 9 січня.

Засвічення новорічної ялинки у Львові. Фото: міськрадаЗапалювання новорічної ялинки у Львові. Фото: міськрада

Зазначається, що після відкриття ялинки відбувся святковий концерт Соломії Субай та львівської групи "Джалапіта".

Раніше Українські Новини повідомляли, як відзначають Новий рік у різних районах Києва.

Тим часом лідером бюджету у Києві на Новий рік став Святошинський район. Тут на свята планують витратити трохи більше 3 млн гривень - на різдвяний м'юзикл для дітей і на концертну програму до Різдва.

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