Украина потеряет около 2% ВВП в случае незаключения договора о транзите газа, - Левочкин

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что украинская власть должна подписать соглашения по газу и транзиту с "Газпромом".

Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин в эфире телеканала "Россия-1".

"Возможное непродление транзитного контракта – это абсолютный экономический нонсенс. Украина является традиционным транзитером газа. За последние 6 лет, с 2014 года, Украина транзитировала 478 млрд кубометров газа и заработала на этом более 14 млрд долларов. Мы не можем позволить себе лишиться такого источника доходов – приблизительно 2,5 млрд долларов в год. При размере экономики в $154 млрд (это расчетный показатель ВВП Украины в 2019 году) потенциальные потери составляют около 2%", – заявил Сергей Левочкин.

Также нужно восстановить и прямые поставки газа, считает политик.

"С 2014-го по конец 2019 года – Украина импортировала порядка 85 млрд кубометров газа. Таким образом, если мы проанализируем с точки зрения предложения, которое звучало от российского импортера газа в Украину РАО "Газпром", о том, что цена российского газа могла бы быть на 25% ниже, чем цена на газ в Европе, то нехитрым математическим расчетом мы получаем объем в 21 млрд кубометров, которые Украина в денежном эквиваленте могла бы сэкономить", – сказал он.

По словам народного депутата, "Оппозиционная платформа – За жизнь" всегда стояла на позиции восстановления экономического сотрудничества с Российской Федерацией, и в первую очередь – в энергетической сфере.

"Я считаю, что украинская власть должна отбросить политические амбиции и сделать все для того, чтобы получить топливо из Российской Федерации, которое на 25% конкурентнее предложения, которое имеет украинский НАК "Нефтегаз" из европейских стран по так называемому реверсу. Потому что за эти 6 лет средний импорт составлял 14 млрд кубометров, и 21 млрд – это полтора года экономии, которые могли бы в виде денег не уйти из карманов обычных граждан и бизнеса, который на эти деньги мог бы развиваться и платить налоги", – резюмировал Сергей Левочкин.

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