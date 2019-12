Билли Айлиш празднует 18-летие: главные хиты самой юной претендентки на "Грэмми"

Сегодня, 18 декабря, популярная американская певица Билли Айлиш, для которой 2019 год стал "прорывным" и принес популярность во всем мире, отмечает свое 18-летие. Українські Новини собрали самые известные хиты юной звезды.

Первую популярность Билли Айлиш получила в 14 лет, опубликовав песню "Ocean Eyes", которую написал ее брат. Во многих интервью Билли подчеркивает, что брат занимает в ее творчестве важное место и является ее творческим партнером.

Однако именно в конце 2018-начале 2019 года о Билли заговорили во всем мире, она выпустила свои самые известные хиты - "bad guy", "bury a friend", "idontwannabeyouanymore".

Кроме того, Билли является самой молодой претенденткой на музыкальную премию "Грэмми" во всех основных категориях. А такие награды как American Music Awards и Apple Music Awards Билли уже успела завоевать.

Дебютный альбом певицы "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" возглавлял американские и британские чарты.

Однако хитом года можно с полной уверенностью назвать трек "bad guy", на официальном клипе которого уже почти 700 млн просмотров, а видео живых выступлений Билли имеют по 14-20 миллионов просмотров.

Как сообщали Українські Новини, впервые в истории YouTube комментарий под роликом Билли Айлиш набрал миллион лайков.

Тем временем артистом десятилетия по версии American Music Awards стала Тейлор Свифт.