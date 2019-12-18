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18 грудня 2019, середа, 20:00 6
Життя 2019-12-18T20:45:01+02:00
Українські Новини
Біллі Айлиш святкує 18-річчя: головні хіти самої юної претендентки на "Греммі"

Біллі Айлиш святкує 18-річчя: головні хіти самої юної претендентки на "Греммі"

Анна Рудык
Біллі Айліш, день народження, співачка

Сьогодні, 18 грудня, популярна американська співачка Біллі Айлиш, для якої 2019 рік став "проривним" і приніс популярність в усьому світі, відзначає своє 18-річчя. Українські Новини зібрали найвідоміші хіти юної зірки.

Першу популярність Біллі Айлиш отримала в 14 років, опублікувавши пісню "Ocean Eyes", яку написав її брат. У багатьох інтерв'ю Біллі підкреслює, що брат займає в її творчості важливе місце і є її творчим партнером.

Однак саме в кінці 2018-початку 2019 року про Біллі заговорили в усьому світі, вона випустила свої найвідоміші хіти - "bad guy", "bury a friend", "idontwannabeyouanymore".

Крім того, Біллі є наймолодшою претенденткою на музичну премію "Греммі" у всіх основних категоріях. А нагороди American Music Awards і Apple Music Awards Біллі вже встигла завоювати.

Дебютний альбом співачки "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" очолював американські і британські чарти.

Однак хітом року можна з повною впевненістю назвати трек "bad guy", на офіційному кліпі якого вже майже 700 млн переглядів, а відео живих виступів Біллі мають по 14-20 мільйонів переглядів.

Як повідомляли Українські Новини, вперші в історії YouTube коментар під роликом Біллі Айлиш набрав мільйон лайків.

Тим часом артистом десятиліття за версією American Music Awards стала Тейлор Свіфт.

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