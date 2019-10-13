Впервые в истории YouTube комментарий под роликом набрал миллион лайков

Впервые за 14 лет существования сервиса YouTube комментарий под видео собрал больше одного миллиона лайков. Об этом сообщает "Страна".

Комментарий пользователя Сета Эвермана (Seth Everman) под видео на песню американской звезды Билли Айлиш "bad guy" собрал больше одного миллиона лайков. Свой комментарий Эверман написал пять месяцев назад.

"Я лысый парень (bald guy)", - написал он (судя по его аватару, он не соврал).

Скриншот: youtube.com

Позже в своем Twitter Эверман поинтересовался, не полагается ли ему за достижение какая-нибудь награда.

"Привет, YouTube, можно мне награду за один миллион лайков к комментарию, пожалуйста", - написал молодой человек.





Скриншот: Twitter/ SethEverman



Однако на хостинге пока нет поощрения для самых популярных комментаторов. YouTube вознаграждает только пользователей, на чей канал подписаны более миллиона человек, а с недавних пор и тех, у кого больше 100 млн подписчиков.

В комментариях под видео певицы теперь обсуждают рекорд Эвермана. Один из пользователей пошутил: "Он: набирает 1 млн лайков и не париться. Я: собрал 20 лайков, закатил вечеринку".







Как сообщали Українські Новини, YouTube изменит принцип отображения количества подписчиков на каналах.



Также стало известно, что "Дизлайки" под видео YouTube могут исчезнуть.