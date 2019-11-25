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25 ноября 2019, понедельник, 16:51 12
Шоу-бизнес 2019-11-25T16:51:52+02:00
Українські Новини
Артистом десятилетия по версии American Music Awards стала Тейлор Свифт

Артистом десятилетия по версии American Music Awards стала Тейлор Свифт

American Music Awards, Тейлор Свифт, Церемония награждения, Артист года

Известная американская певица Тейлор Свифт вошла в историю, как исполнительца, завоевавшая наибольшее количество наград ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards. Об этом передает The Guardian.

Исполнительница в стиле кантри и поп получила 5 наград на последней церемонии награждения на музыкальной премии American Music Awards: любимое видео, любимый поп-/рок-альбом (Lover), любимая поп-/рок-исполнительница, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года. Также она получила звание "артиста десятилетия".

 

По общему количеству статуэток (29) она обогнала бывшего рекордсмена Майкла Джексона, который был обладателем 24 премий.

Когда певицу назвали "исполнительницей года", она заявила:

"Последний год моей жизни был самым удивительным и при этом самым сложным из-за разногласий со звукозаписывающей студией Big Machine Records, с которой я раньше работала".

На сцене она исполнила хиты "Love Story", "I knew You Were Trouble", "The Man", "Lover" и другие.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Тейлор Свифт обогнала Ширана и Imagine Dragons на American Music Awards-2018. Кроме того,

Тейлор Свифт возглавила десятку самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes.

Больше новостей о: American Music Awards Тейлор Свифт Церемония награждения Артист года

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