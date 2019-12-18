Суд арестовал три квартиры и джип экс-директора департамента НБУ Шульги

Высший антикоррупционный суд арестовал три квартиры, паркоместо, внедорожник Infiniti QX70 и помещение для хранения велосипедов бывшего директора генерального департамента Национального банка Аллы Шульги. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. В частности, суд наложил арест на паркоместо общей площадью 20.7 кв. м., помещение для хранения велосипедов общей площадью 2,6 кв.м., квартиру общей площадью 113,4 кв. м, автомобиль Infiniti QX70 2014 года выпуска и еще две квартиры, площадь которых не указана. Шульге запрещено продавать и распоряжаться этим имуществом. Как сообщали Українськi Новини, Шульга подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка. Ранее суд арестовал имущество помощника экс-замминистра МВОТ Грымчака Овдиенко. Также суд арестовал три сарая и выгребную яму прокурора-взяточника.