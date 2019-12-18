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18 грудня 2019, середа, 19:31 5
Судова влада 2019-12-18T19:45:05+02:00
Українські Новини
Суд заарештував три квартири і джип екс-директора департаменту НБУ Шульги

Суд заарештував три квартири і джип екс-директора департаменту НБУ Шульги

Анна Рудык
Алла Шульга, Арешт майна, НБУ

Вищий антикорупційний суд заарештував три квартири, паркомісце, позашляховик Infiniti QX70 і приміщення для зберігання велосипедів колишнього директора генерального департаменту Національного банку Алли Шульги.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зокрема, суд наклав арешт на паркомісце загальною площею 20.7 кв.м, приміщення для зберігання велосипедів загальною площею 2,6 кв. м, квартиру загальною площею 113,4 кв. м, автомобіль Infiniti QX70 2014 року випуску і ще дві квартири, площа яких не зазначена.

Шульзі заборонено продавати і розпоряджатися цим майном.

Як повідомляли Українські Новини, Шульга підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Раніше зуд заарештував майно помічника екс-заступник міністра МТОТ Гримчака Овдієнка.

Також суд заарештував три сараї і вигрібну яму прокурора-хабарника.

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