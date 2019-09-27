Во всех штатах Австралии легализировали аборты

В австралийском штате Новый Южный Уэльс легализовали аборты. Их можно будет делать на сроке до 22 недель беременности или позднее, однако при условии, что с этим согласны два врача.

Теперь они декриминализированы на всей территории Австралии. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на ВВС.

"Согласно действующему ныне закону, женщинам и врачам грозит тюремное заключение сроком на 10 лет за аборт, и это ненормально. Новый закон – огромный шаг вперед для женщин в этом штате", – заявила депутат от Лейбористской партии Австралии Пенни Шарп.

По информации журналистов, принятию нового закона предшествовали недели дискуссий в парламенте, но итоговые поправки в конечном итоге убедили консервативных депутатов, и законопроект получил поддержку других партий.



Как сообщали Українські Новини, в Ирландии запретили делать аборт, даже если эмбрион смертельно болен.



Ранее в Норвегии тысячи граждан вышли на протесты против ограничения доступа женщин к аборту.



Тем временем Дональд Трамп назвал три ситуации, в которых считает аборты допустимыми.





