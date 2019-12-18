Відлякати будь-якою ціною: в МВС Австралії створили негативні гороскопи, щоб скоротити кількість незаконно-мігруючих зі Шрі-Ланки

Влада Австралії пішли на крайні заходи, щоб скоротити кількість незаконно-мігруючих громадян зі Шрі-Ланки. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ створило для цього фейкові гороскопи для кожного знаку зодіаку. Про це передає The Guardian.

Матеріали кампанії, які були написані англійською мовою, представляли різні негативні прогнози для кожного знака зодіаку, якщо вони будуть подорожувати нелегально в Австралію на човні, включаючи сімейні проблеми, почуття сорому і вічне боргову яму.

Гороскоп попередив Баранів, що якщо вони будуть шукати притулку на човні, вони можуть очікувати, що люди, які займаються контрабандою, скористаються ними.

Негативні гороскопи.Фото:homeaffairs.gov.au

Стрільців попередили австралійські влади, що повернувшись до Шрі-Ланки, вони будуть в боргах назавжди.

Козерогам "напророкували", що рішення ризикнути життям в небезпечних морях і непередбачуваною погоди буде марним.

Уряд Австралії проводить подібні міжнародні рекламні кампанії у багатьох країнах, які зазвичай є джерелами людей, які шукають притулку. Рекламні щити, плакати, онлайн-реклама і графічні романи є одними з матеріалів, створених для того, щоб люди не пливли в Австралію на човнах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше влада Австралії легалізували аборти у всіх штатах до 22 тижнів вагітності.

МЗС Австралії висловив розчарування видачею Цемаха РФ.