МИД Австралии выразил разочарование выдачей Цемаха РФ

Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ участвовал бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах, которого считают свидетелем крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, опубликованном 8 сентября.

В МИД заявили, что Австралия признает важность для Украины обмена удерживаемыми лицами и приветствует освобождение 35 украинских граждан, включая 24 моряка, захваченных в Черном море в ноябре 2018 года.

"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье в связи с возвращением домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах – человек, представляющий интерес в связи с катастрофой MH17", – говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что правительство Австралии попросило правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями международной следственной группы, и выражало обеспокоенность планами включить его в списки по обмену.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны РФ, чтобы она включила Цемаха в процесс обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он будет находиться в России. Это станет особенным разочарованием для семей жертв. Правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного преследования четырех отдельных подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года", – отметили в ведомстве.

В МИД призвали все страны, в том числе РФ, обеспечить, чтобы подозреваемые в причастности к катастрофе предстали перед судом.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.