подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
ONLINE
9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 11:00 88
Мир 2019-09-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
МИД Австралии выразил разочарование выдачей Цемаха РФ

МИД Австралии выразил разочарование выдачей Цемаха РФ

Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ участвовал бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах, которого считают свидетелем крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, опубликованном 8 сентября.

В МИД заявили, что Австралия признает важность для Украины обмена удерживаемыми лицами и приветствует освобождение 35 украинских граждан, включая 24 моряка, захваченных в Черном море в ноябре 2018 года.

"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье в связи с возвращением домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах – человек, представляющий интерес в связи с катастрофой MH17", – говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что правительство Австралии попросило правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями международной следственной группы, и выражало обеспокоенность планами включить его в списки по обмену.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны РФ, чтобы она включила Цемаха в процесс обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он будет находиться в России. Это станет особенным разочарованием для семей жертв. Правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного преследования четырех отдельных подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года", – отметили в ведомстве.

В МИД призвали все страны, в том числе РФ, обеспечить, чтобы подозреваемые в причастности к катастрофе предстали перед судом.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.

Больше новостей о: Австралия Владимир Цемах Освобождение Цемаха

Архив
Новости
Переговоры по транзиту газа пройдут 19 сентября, - Шефчович 12:43
В Житомире напали на группу инкассаторов, ранен полицейский 12:34
Зарплата Трубы за август составила 62 тыс. гривен 12:30 Документ
Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора 12:14
Кличко на конкретном примере показал, как Богдан манипулирует информацией, - сайт мэра 12:08
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Ястребинка. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыле показали, как цветет "одуванчик", опасный для животных и людей 22:39
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Самолет с украинцами приземлился. Скриншот трансляции Радио Свобода
В Киев прибыли освобожденные украинцы: прямая трансляция 13:43
Достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения 14:27
больше новостей
Достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения 14:27
Второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар, - Зеленский 14:44
Самолет с украинцами приземлился. Скриншот трансляции Радио Свобода
В Киев прибыли освобожденные украинцы: прямая трансляция 13:43
Масштабный обмен пленными: кто вернулся в Украину и Россию 15:45 Список
Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма 20:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok