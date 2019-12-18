подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
18 декабря 2019, среда, 15:38 529
Силовые структуры 2019-12-18T15:38:36+02:00
Українські Новини
ГБР расследует халатность чиновников Минобороны при поставках в армию БТРов

ГБР расследует халатность чиновников Минобороны при поставках в армию БТРов

Елизавета Кесельман
ГБР, Госбюро расследований, Минобороны, БТР, Таможня
ГБР ДБР Фото: ГБР
ГБР ДБР Фото: ГБР

Госбюро расследований проводит досудебное расследование по факту халатности чиновников Минобороны при поставках в армию БТРов в 2016-2019 годах. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

ГБР открыло дело 9 сентября по ч.3 ст.425 (халатное обращение к военной службе) Уголовного кодекса.

В данном деле исследуются обстоятельства халатного отношения в течение 2016 - 2019 годов, к военной службе должностных лиц Министерства обороны, которые привели к невыполнению контракта от 28 декабря 2016 №403 / 1/16/78 о поставке бронетранспортеров БТР - 4Е и контракта от 29 декабря 2017 № 403/1/17/96 о поставке бронетранспортеров БТР - 3ДА для нужд Вооруженных Сил и повлекло тяжкие последствия.

В рамках расследования суд разрешил изъятие ряда документов в банках.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Также в сентябре ГБР начало расследовать халатность таможенников, пропустивших бывшую жену главы Национальной полиции Сергея Князева Викторию Князеву с незадекларированными 650 тыс. евро через границу с Польшей.

Больше новостей о: ГБР Госбюро расследований Минобороны БТР Таможня

Архив
Новости
Максим Болдин использует фейковый набсовет, чтобы легализовать захват Одесского медина, - СМИ 16:10
Харьковский аэропорт Ярославского и SkyUp Airlines запускают прямое авиасообщение с Батуми, Бургасом и Тель-Авивом 16:06
Электронные студенческие и ученические билеты появятся в следующем году 15:49
Зеленский одобрил продление закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса 15:42
ГБР расследует халатность чиновников Минобороны при поставках в армию БТРов 15:38
больше новостей
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Рябошапка уволил прокурора Киева 19:44
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
больше новостей
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
Министр Малюська заявил, что может обойтись и без зарплаты - если жена не убьет 08:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok