ГБР расследует халатность чиновников Минобороны при поставках в армию БТРов

Госбюро расследований проводит досудебное расследование по факту халатности чиновников Минобороны при поставках в армию БТРов в 2016-2019 годах. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

ГБР открыло дело 9 сентября по ч.3 ст.425 (халатное обращение к военной службе) Уголовного кодекса.

В данном деле исследуются обстоятельства халатного отношения в течение 2016 - 2019 годов, к военной службе должностных лиц Министерства обороны, которые привели к невыполнению контракта от 28 декабря 2016 №403 / 1/16/78 о поставке бронетранспортеров БТР - 4Е и контракта от 29 декабря 2017 № 403/1/17/96 о поставке бронетранспортеров БТР - 3ДА для нужд Вооруженных Сил и повлекло тяжкие последствия.

В рамках расследования суд разрешил изъятие ряда документов в банках.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Также в сентябре ГБР начало расследовать халатность таможенников, пропустивших бывшую жену главы Национальной полиции Сергея Князева Викторию Князеву с незадекларированными 650 тыс. евро через границу с Польшей.