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18 декабря 2019, среда, 14:21 41 Мнение
Верховная Рада и партии 2019-12-18T14:45:02+02:00
Українські Новини
Журналист разгадал как Разумков секретным жестом управляет голосованием Слуг народа прямо из кресла спикера

Журналист разгадал как Разумков секретным жестом управляет голосованием Слуг народа прямо из кресла спикера

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дмитрий Разумков, Партия

Журналист Юрий Смирнов опубликовал видео, в котором Разумков секретным жестом управляет голосованием Слуг народа прямо из кресла спикера. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Смирнов рассказал, что кажется, он обнаружил новый "позывной" в момент, когда надо поддержать утвержденную комитетом поправку во втором чтении.

"Сегодня в ходе рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности фракция Голос настаивала на исключении из документа поправки нардепа от ОПЗЖ Мамки (да, такая фамилия у человека). По мнению Голоса, данная поправка не убирает, а, наоборот, цементирует депутатскую неприкосновенность. И чтобы сбить правку Мамки, которую утвердил комитет, ее поставили на подтверждение. И вот когда Голос попросил поставить поправку на голосование, первый вице-спикер Стефанчук и вместе с ним Разумков подняли указательный палец и начали им крутить в сторону сектора, где сидит руководство фракции Слуга народа. Это можно четко увидеть в первые 15 секунд видео", - сообщил Смирнов.

Хотя он не исключил и того, что руководство партии могло просто захотеть размять пальцы.

Как сообщали Українські новини, 29 августа Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.

А потом Разумков впервые остановил голосование, когда увидел, что депутаты его провалят.

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