Журналист разгадал как Разумков секретным жестом управляет голосованием Слуг народа прямо из кресла спикера

Журналист Юрий Смирнов опубликовал видео, в котором Разумков секретным жестом управляет голосованием Слуг народа прямо из кресла спикера. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Смирнов рассказал, что кажется, он обнаружил новый "позывной" в момент, когда надо поддержать утвержденную комитетом поправку во втором чтении.

"Сегодня в ходе рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности фракция Голос настаивала на исключении из документа поправки нардепа от ОПЗЖ Мамки (да, такая фамилия у человека). По мнению Голоса, данная поправка не убирает, а, наоборот, цементирует депутатскую неприкосновенность. И чтобы сбить правку Мамки, которую утвердил комитет, ее поставили на подтверждение. И вот когда Голос попросил поставить поправку на голосование, первый вице-спикер Стефанчук и вместе с ним Разумков подняли указательный палец и начали им крутить в сторону сектора, где сидит руководство фракции Слуга народа. Это можно четко увидеть в первые 15 секунд видео", - сообщил Смирнов.

Хотя он не исключил и того, что руководство партии могло просто захотеть размять пальцы.

Как сообщали Українські новини, 29 августа Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.

А потом Разумков впервые остановил голосование, когда увидел, что депутаты его провалят.