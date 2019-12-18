Депутат заявив, що Пінчук підписував обов'язок служити КДБ: у Фонді Пінчука спростували

У Фонді Віктора Пінчука спростували заяву позафракційного нардепа Андрія Деркача про те, що Пінчук підписав агентурну записку з обов'язком служити Комітету державної безпеки СРСР.

Про це "hromadske" повідомили у Фонді Віктора Пінчука.

"Всі ці заяви без винятку є чистою вигадкою і провокацією, як проти Фонду, так і безпосередньо проти Віктора Пінчука", — повідомили у Фонді.

17 грудня під час прес-конференції в "Інтерфакс".Україна" депутат Андрій Деркач оприлюднив нібито оригінал агентурної розписки, написаної Віктором Пінчуком про зобов'язання служити КДБ і Радянському Союзу.

"Я впевнений, не кожен бачив своїми очима підписку агента КДБ, а тим більше олігарха, який фінансово підтримує Хілларі Клінтон, на виведені з українських банків гроші", — написав депутат.

Деркач уточнив, що, згідно з документом, Пінчук зобов'язується служити Радянському Союзу, КДБ СРСР під агентурним псевдонімом "Валерій".







Як повідомляли Українські Новини, Пінчук таємно їздив до Зеленського в Офіс Президента.



Крім того, Пінчук заплатив сотні тисяч лобісту США за репетиторство.