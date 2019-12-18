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18 грудня 2019, середа, 12:22 16
Суспільство 2019-12-18T13:45:02+02:00
Українські Новини
C 1 березня українці будуть перетинати кордон з Росією за закордонним паспортом, - Гончарук

C 1 березня українці будуть перетинати кордон з Росією за закордонним паспортом, - Гончарук

Валерия Назаренко
Кордон, Перетин кордону, Росія
Український кордон. Фото: vgorodok.com
Український кордон. Фото: vgorodok.com

З 1 березня 2020 року українці будуть перетинати кордон з Росією за закордонним паспортом.


Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму телеграм-каналі, повідомляючи про рішення, прийняті на засіданні Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

"З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ", - написав він.

При в'їзді українців з території Росії в Україну Державна прикордонна служба України буде пропускати громадян України також за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

Прем'єр також повідомив, що скорочується час проходження прикордонного контролю громадян - для перевірки даних громадян відомості закордонних паспортів будуть прочитуватися спеціальними приладами.

Постанова Кабміну передбачає призупинення дії положень угоди з Росією від 16 січня 1997 року, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для дітей до 16 років.

Як повідомляли Українські Новини, Україна ввела з березня 2015 року в'їзд на свою територію для громадян Росії за закордонним паспортом.

Крім того, на лінії розмежування почав діяти новий Порядок перетину.

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