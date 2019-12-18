подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
18 декабря 2019, среда, 08:49 160
Верховная Рада и партии 2019-12-18T09:01:28+02:00
Українські Новини
Госзаказ в региональных вузах и "евробляхи": что будет рассматривать Рада на заседании в среду

Госзаказ в региональных вузах и "евробляхи": что будет рассматривать Рада на заседании в среду

Ярина Вацяк
Госзаказ, ВУЗ, Образование, Налоги, Акциз, Евробляхи, Рада, Повестка дня
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит во 2-м чтении законопроект №2237 о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении депутатов парламента с генеральным прокурором.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада рассмотрит законопроект №2419 об управлении в сфере налоговой и таможенной политики в 1-м чтении, проект постановления №2614 касательно бюджета Рады на 2019 год, а также законопроекты №2237 о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении парламентариев с генпрокурором, №2261 о самопредставительстве в суде юрлиц и госорганов Крыма, №2317 относительно акцизного налога, №2299 о региональном заказе в вузах, №2490-1 о приведении закона о Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с Конституцией и №2288 об отсрочке штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации во 2-м чтении.

В повестке дня указаны ратификации соглашений, в частности законопроекты №0007 с Нидерландами о продлении сотрудничества в расследовании крушения самолета Malaysia Airlines в 2014 году, №0012 - с Германией о создании местных бюро GIZ GmbH, №0013 - о присоединении Украины к EURIMAGES, №0014 и №0015 - о финансировании украинских проектов Европейским инвестбанком.

Как сообщали Українськi Новини, 17 декабря полиция задержала 26 человек по подозрению в участии в беспорядках в ходе акций возле Рады, 3 готовят подозрение.

Президент Владимир Зеленский осудил беспорядки в ходе акций возле Верховной Рады в Киеве.

Больше новостей о: Госзаказ ВУЗ Образование Налоги Акциз Евробляхи Рада Повестка дня

Архив
Новости
Торгово-промышленной палате стоит провести открытые выборы руководства, иначе будет скандал, - эксперт 10:11
Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро 10:03
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказывается от дачи показаний в суде 09:50
Милованов заявил, что кадастр готов к запуску рынка сельхозземель 09:30
Из-за ДТП в Киеве задерживаются трамваи на Левом берегу 09:08
больше новостей
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют 14:57
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok