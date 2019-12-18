Госзаказ в региональных вузах и "евробляхи": что будет рассматривать Рада на заседании в среду

Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит во 2-м чтении законопроект №2237 о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении депутатов парламента с генеральным прокурором.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада рассмотрит законопроект №2419 об управлении в сфере налоговой и таможенной политики в 1-м чтении, проект постановления №2614 касательно бюджета Рады на 2019 год, а также законопроекты №2237 о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении парламентариев с генпрокурором, №2261 о самопредставительстве в суде юрлиц и госорганов Крыма, №2317 относительно акцизного налога, №2299 о региональном заказе в вузах, №2490-1 о приведении закона о Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с Конституцией и №2288 об отсрочке штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации во 2-м чтении.

В повестке дня указаны ратификации соглашений, в частности законопроекты №0007 с Нидерландами о продлении сотрудничества в расследовании крушения самолета Malaysia Airlines в 2014 году, №0012 - с Германией о создании местных бюро GIZ GmbH, №0013 - о присоединении Украины к EURIMAGES, №0014 и №0015 - о финансировании украинских проектов Европейским инвестбанком.

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