Держзамовлення у регіональних вишах і "євробляхи": що буде розглядати Рада на засіданні в середу

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне в 2-му читанні законопроект №2237 про дозвіл правоохоронцям погоджувати слідчі дії відносно депутатів парламенту з генеральним прокурором.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада розгляне законопроект №2419 про управління у сфері податкової і митної політики у 1-му читанні, проект постанови №2614 щодо бюджету Ради на 2019 рік, а також законопроекти №2237 про дозвіл правоохоронцям погоджувати слідчі дії щодо парламентаріїв з генпрокурором, №2261 про самопредставництво в суді юросіб і держорганів Криму, №2317 щодо акцизного податку, №2299 про регіональне замовлення у вишах, №2490-1 про приведення закону про Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідність з Конституцією та №2288 про відстрочку штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації у 2-му читанні.

В порядку денному зазначені ратифікації угод, зокрема законопроекти №0007 з Нідерландами про продовження співпраці в розслідуванні катастрофи літака Malaysia Airlines в 2014 році, №0012 - з Німеччиною про створення місцевих бюро GIZ GmbH, №0013 - про приєднання України до EURIMAGES, №0014 та №0015 - про фінансування українських проектів Європейським інвестбанком.

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