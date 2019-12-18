Поверенный США по Украине Тейлор передаст свою должность Кристине Квиен, - СМИ

Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

Ожидается, что он передаст свою должность заместителю главы миссии в Украине Кристине Квиен 1 января и 2 января покинет страну.

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы, покинет свой пост 2 января 2020 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает главу дипломатической миссии США и временного поверенного в делах Украины Уильяма Тейлора, который как раз недавно дал показания о том, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы