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  • Поверенный США по Украине Тейлор передаст свою должность Кристине Квиен, - СМИ
18 декабря 2019, среда, 08:15 266
Америка 2019-12-18T08:30:02+02:00
Українські Новини
Поверенный США по Украине Тейлор передаст свою должность Кристине Квиен, - СМИ

Поверенный США по Украине Тейлор передаст свою должность Кристине Квиен, - СМИ

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Уильям Тейлор, Кристин Квиен, США

Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

Ожидается, что он передаст свою должность заместителю главы миссии в Украине Кристине Квиен 1 января и 2 января покинет страну. 

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы, покинет свой пост 2 января 2020 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает главу дипломатической миссии США и временного поверенного в делах Украины Уильяма Тейлора, который как раз недавно дал показания о том, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы

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