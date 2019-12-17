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  • В Минэкономики объяснили, почему при укреплении курса цены остаются прежними
17 декабря 2019, вторник, 21:59 2772
Экономика 2019-12-18T17:15:08+02:00
Українські Новини
В Минэкономики объяснили, почему при укреплении курса цены остаются прежними

В Минэкономики объяснили, почему при укреплении курса цены остаются прежними

Таня Войтюк
Курс валют, Цены, Зарплаты, Минэкономики, Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разъяснили почему при укреплении курса доллара цены на товары остаются прежними.

Об этом сообщает глава Минэкономики Тимофея Милованова в Facebook.

По его словам, за год курс доллара усилился на 12%, при этом средняя зарплата выросла на 16%.

"Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", - написал Милованов.

При этом министр экономики заявил, что существует и много других факторов, влияющих на цены.

"Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям. то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", - сообщил он.

Фото: Facebook/МиловановТаблица: Facebook/Милованов

Как сообщали Українські Новини, в Минэкономики назвали финансовые потери Украины из-за агрессии РФ. Напомним, гривна на межбанке после падения вернулась к росту.

Больше новостей о: Курс валют Цены Зарплаты Минэкономики Тимофей Милованов

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