подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
17 декабря 2019, вторник, 20:11 778
Экономика 2019-12-17T21:15:01+02:00
Українські Новини
НБУ продолжает повышать гривну: курс валют на 18 декабря

НБУ продолжает повышать гривну: курс валют на 18 декабря

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс рубля
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 декабря, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3091,0753
100 долларов США 2346,9132
100 швейцарских франков 2393,2254
1000 иен 214,1791
10 российских рублей 3,7531
100 евро 2619,6245

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 декабря на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

А средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 16 января, упал на 1 копейку до 3,37 грн за 10 рублей.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара курс рубля

Архив
Новости
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
В Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина 20:57
Названа сума гонорара донецкого "Шахтера" за участие в Лиге чемпионов 20:45
Полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета 20:42
Дело Шеремета: защита Дугарь обжаловала ее круглосуточный домашний арест 20:39
больше новостей
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество 05:51 Инфографика
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник 06:00
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки: цены на бензин в Украине 05:45
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok