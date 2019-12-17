НБУ продолжает повышать гривну: курс валют на 18 декабря

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 декабря, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3091,0753 100 долларов США 2346,9132 100 швейцарских франков 2393,2254 1000 иен 214,1791 10 российских рублей 3,7531 100 евро 2619,6245

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 декабря на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

А средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 16 января, упал на 1 копейку до 3,37 грн за 10 рублей.