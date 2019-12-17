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  • Занятие спортом и никакого алкоголя: что рекомендуют астрологи приобрести в среду
17 декабря 2019, вторник, 21:37 36
Lifestyle 2019-12-17T21:37:22+02:00
Українські Новини
Занятие спортом и никакого алкоголя: что рекомендуют астрологи приобрести в среду

Занятие спортом и никакого алкоголя: что рекомендуют астрологи приобрести в среду

Елизавета Кесельман
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Фото: pixabay
Фото: pixabay

Декабрь близится к концу, что означает старт новогодних праздников, выбора подарков, сезонов волшебства и чудес, гирлянд и ярких огней. Во вторник астрологи рекомендовали направить все ресурсы на развитие и обучение. Узнайте, что рекомендуют астрологи приобрести в среду, 18 декабря.

Среда 18 декабря благоприятна для покупки

  • предметов для занятия спортом
  • активного отдыха
  • механических приборов и оборудования
  • покупка измерительных приборов
  • изделий из дерева, камня, кости

День неблагоприятен для покупки

  • журналов
  • газет
  • книг
  • средств коммуникации
  • алкогольной продукции
  • лекарственных препаратов
  • фотоаппарата, оборудования для видеосъемки

В течение этого дня звезды советуют не столько размышлять и фантазировать, сколько действовать, причем активно и последовательно. Хорошо, если у Вас есть некий план, тогда старайтесь в течение дня его придерживаться, но если его нет, то либо его составьте, либо просто будьте напористы и последовательны в своих действиях и тогда наверняка достигнете тех целей, которые перед собой сейчас поставите.

Ранее Українські Новини писали о приятных мелочах, которые смогут стать как дополнением к новогоднему подарку, а также о том, что советуют астрологи всем знакам в год Крысы. 

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