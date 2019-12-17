Занятие спортом и никакого алкоголя: что рекомендуют астрологи приобрести в среду

Декабрь близится к концу, что означает старт новогодних праздников, выбора подарков, сезонов волшебства и чудес, гирлянд и ярких огней. Во вторник астрологи рекомендовали направить все ресурсы на развитие и обучение. Узнайте, что рекомендуют астрологи приобрести в среду, 18 декабря.

Среда 18 декабря благоприятна для покупки

предметов для занятия спортом

активного отдыха

механических приборов и оборудования

покупка измерительных приборов

изделий из дерева, камня, кости

День неблагоприятен для покупки

журналов

газет

книг

средств коммуникации

алкогольной продукции

лекарственных препаратов

фотоаппарата, оборудования для видеосъемки

В течение этого дня звезды советуют не столько размышлять и фантазировать, сколько действовать, причем активно и последовательно. Хорошо, если у Вас есть некий план, тогда старайтесь в течение дня его придерживаться, но если его нет, то либо его составьте, либо просто будьте напористы и последовательны в своих действиях и тогда наверняка достигнете тех целей, которые перед собой сейчас поставите.

Ранее Українські Новини писали о приятных мелочах, которые смогут стать как дополнением к новогоднему подарку, а также о том, что советуют астрологи всем знакам в год Крысы.