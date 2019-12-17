Цвет-талисман на Новый год Крысы-2020: что советуют астрологи всем знакам

Несмотря на то, что сам новогодний вечер и непосредственно первый день нового года не несут в себе никакого астрологического смысла, невероятно важно все же встретить эти даты подобающе. Наверняка, большинство модниц и модников уже задумались над тем, какой же наряд подобрать, во что одеться на Новый год, чтобы удача точно была благосклонной, да еще и чтобы подгадать по погоде. Один из главных вопросов, конечно – это компоновка цветов, гармоничное соединениедвух и более оттенков. Какие же цвета будут талисманами для всех знаков зодиака в будущем году?

Овнам следует максимально избегать темных и особенно черных вещей, а еще ярко-красных, подобно кровавым. Соответственно, никаких маленьких черных платьев или костюмов, осторожно отнестись к цветам типа индиго. Можно и нужно использовать живые оттенки зеленого и нежно-розового. Кроме того, рекомендуется повторять такую цветовую акцентуацию гардероба в апреле-мае будущего года, дабы напомнить Вселенной о своем желании, загаданном в новогоднюю ночь.

Тельцы, которые точно знают, какие позитивные перемены должны произойти в их жизни, стоит обратить внимание на необычные тона: кислотные и неоновые, а также металлические. А вот всем остальным, наоборот, от таких цветов следует поберечься. Можно также использовать всю гамму цветов между фиолетовым и пурпурным.

Близнецам, как и Овнам, можно использовать розовые и зеленые тона, а кроме того, отлично сыграет на руку и красный. Такие цвета будут прекрасно работать для тех, кто желает привлечь в свою жизнь новые возможности, особенно в период с апреля по июль. А вот для тех, кто уже готов не просто к возможностям, а к решительным шагам, красный будет самым лучшим решением.

Ракам следует обратить внимание на неестественные оттенки – неоновые, яркие, металлик (особенно серебристый), так что, если вы решились на кардинальные перемены, носите одежду таких цветов. Не стоит Ракам использовать темные и красные оттенки, как и Овну. Помогут также серый, белый, перламутровый.

А вот Львам, наоборот, противопоказаны кислотные и космические цвета, это точно не пойдет вам на пользу. Из подходящих оттенков – золотистый, красный (алый), весенняя цветочная гамма. Нейтрально будут действовать серый и белый цвета. Но для нужного эффекта стоит добавлять в образ какие-то акценты подходящих тонов.

Беспроигрышный вариант Дев – фиолетовый, пурпурный цвета, а также фуксия или лиловый. Неплохо подойдут бирюзовые оттенки и цвето морской волны. Точно стоит избегать размытых цветов, мрачных и темных, они несут в себе неопределенность и сомнения. Синий – тоже ваш цвет, но используте его осторожно, избегая темных тонов.

Весам рекомендуются свежие, легкие цвета – персиковый, розоватый, жемчужный, возможно, цвет свежей зелени и бирюза. А вот одежду ярко-красного цвета стоит отложить до лучших времен. С апреля по июль особенно можно и нужно обновить гардероб именно благоприятными цветами.

Скорпионам лучше не надевать вызывающих оттенков наряды, а также осторожно обращаться с любыми ядовитыми и металлическими цветами. Серебристые и кислотные цвета – тоже совсем не то. Доверьтесь классике – синий и пурпурный, темно-желтый. Можно также попробовать ненавязчивые золотистые оттенки, это направление солнечного настроения.

Стрельцы не должны использовать легкомысленные, девичьи цвета – ни розовый, ни нежно-зеленый вам лучше не надевать. Эти цвета будут отвлекать вас от важных задач. Используйте смелые и яркие оттенки, будьте решительны – красный, алый, бордовый. Акцент на цвете можно повторить с июля по август.

Козероги, поберегитесь черного и темно-коричневого, это депресивные цвета. Они не способствуют достижению тех целей, которые вы себе наметили. Осторожно следует использовать неоновую и кислотную гамму, а вот сиреневый и нежный синий могут очень подойти, особенно целеустремленным людям.

Водолеям стоит сделать упор на гамму от розового до ярко-красного, однако, важно, чтобы оттенки были чистые и выраженные. Воздержитесь от металлических цветов, повремените с экспериментами, сейчас вам нужна чистота и стабильность.

Рыбам рекомендована фиолетовая или синяя гамма. Единственная оговорка – цвета должны выглядеть благородно, не размыто, как классика. Рыбам, которые нацелились на новизну и изменения, можно попробовать кислотные и яркие цвета, даже с блестками. Противопоказаний для этого знака особых нет.

Почему в это стоит верить и уделять этому внимание? Все очень просто: работает то, во что мы верим. Астрология тоже устроена именно так. Многие в новогоднюю ночь загадывают желания или гадают, и это тоже отправляет Вселенной определенные знаки и сигналы, призванные изменить положение вещей в будущем году.

Ранее Українські Новини рассказали о том, чего еще стоит ожидать всем знакам на Новый год.