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17 декабря 2019, вторник, 19:47 175
Верховная Рада и партии 2019-12-17T20:00:02+02:00
Українські Новини
Рада признала "скаутское движение" одним из направлений внешкольного образования

Рада признала "скаутское движение" одним из направлений внешкольного образования

Анна Рудык
Школа, Образование, Верховная Рада, Скауты

Верховная Рада ввела финансирование Национальной скаутской организации Украины "Пласт" и признала "пластовое (скаутское) движение" одним из основных направлений внешкольного образования.

За соответствующий законопроект №0976 с предложениями Президента Владимира Зеленского за основу и в целом проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, "пластовое направление" признается одним из основных во внешкольном образовании.

Так, документом предусмотрен запрет вмешательства органов государственной власти, органов местного самоуправления, их служебных и должностных лиц в деятельность скаутских общественных объединений, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Предусмотрена также материальная, финансовая, информационная, консультационная поддержка деятельности пластовых, скаутских общественных объединений органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Кроме этого, запрещается изменение целевого назначения объектов инфраструктуры, предоставленных местными органами госвласти в пользование пластовым, скаутским организациям, без согласия Министерства культуры, молодежи и спорта, если такое изменение прекратит использование указанных объектов для неформального и информального образования детей и молодежи.

Как сообщали Українські Новини, на улучшение качества образования в школах выделели 1,9 млрд гривен.

Ранее Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ.

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