Українці зможуть отримувати зарплату на картку будь-якого банку

Міністерство фінансів і Нацбанк почали реалізацію системи, яка допоможе відмовитися від поняття "зарплатний проект". Про це повідомив у своєму Facebook міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Дубілет заявив, що українцям відмовляють у можливості отримувати зарплату в зручному для них банку, посилаючись на зарплатні проекти — договори між підприємствами і банками про виплати зарплати. Така практика суперечить українському законодавству.

"За законом співробітники мають право самостійно обирати банк. Але на практиці, якщо хтось вибирає інший банк, бухгалтери змушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам найчастіше в такому виборі просто відмовляють", — зазначив Дубілет.

Нова зарплатна система дозволить українцям отримувати зарплатню на карту будь-якого зручного ним банку. Для цього потрібно буде всього лише надати в бухгалтерію номер свого рахунку IBAN. Таким чином, бухгалтер продовжить формувати зарплатну відомість для всіх співробітників, а гроші буде автоматично розподіляти обслуговуючий підприємство банк.

"Проект важливий, оскільки, з одного боку, українці отримають більше свободи і кращий сервіс. З іншого боку, банківська індустрія буде краще розвиватися за рахунок підвищення конкуренції", — додав міністр.

Нагадаємо, ніяких надбавок і премій: зарплата Дубілета в листопаді зменшилася більш ніж у три рази.

Раніше, 29 серпня, Верховна Рада призначила міністром Кабміну екс-заступника голови правління націоналізованого Приватбанку Дмитра Дубілета.