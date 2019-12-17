Колонну военных автомобилей обстреляли под Киевом

В центре села Вита-Почтовая под Киевом пьяный мужчина на остановке открыл стрельбу по военным авто. Об этом сообщается в паблике Вита-Защита в Facebook.

"... на остановке общественного транспорта (напротив сельсовета) неизвестный с явными признаками алкогольного опьянения открыл стрельбу из пистолета по проезжающим военным автомобилям", – говорится в сообщении.

Мужчина в итоге был задержан на улице Зеленой прохожими и передан наряду полиции. Уточняется, что он из Луганской области, а на данный момент проживает в Боярке.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок.

В Дарницком районе Киева словесная перепалка между мужчинами закончилась стрельбой. Во время стрельбы был ранен 33-летний мужчина, его госпитализировали.