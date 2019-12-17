Центр Києва перекрила поліція: очікуються масові акції протесту

Сьогодні, 17 грудня, у Києві відбудуться масові акції протесту, в тому числі і на площі перед будівлею Верховної Ради України. У зв'язку з цим столична поліція оголосила про обмеження руху в центрі міста, заявили в прес-службі поліції.

"Організатори запланували використання в заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тому, щоб забезпечити безпеку і комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних доріг буде обмежений в'їзд великогабаритного вантажного і спеціального транспорту.

Просимо з розумінням поставитися до таких тимчасових заходів. Також рекомендуємо по можливості утриматися від поїздок через центральну частину Києва на власному автотранспорті, щоб уникнути ускладнень дорожнього руху", - заявили в поліції.

Також у вівторок, 26 листопада, на Софійській площі у Києві почалася установка новорічної ялинки, вартість іграшок та ілюмінації для якої складе 2,7 млн гривень.

В честь новорічних свят у Києві збираються обмежити рух і стало відомо, де і в які дні варто очікувати пробок.