Пластуны, НКРЭКУ и акцизы: чем займутся народные депутаты в Раде во вторник

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит во 2-м чтении законопроект №2237 о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении депутатов парламента с генеральным прокурором.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада рассмотрит проект постановления №2124 об обеспечении исполнения решений Конституционного Суда и законопроект №0979 о временных следственных и специальных комиссиях парламента с предложениями Президента.

В повестке дня во 2-м чтении указаны законопроекты №2237 о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении парламентариев с генпрокурором, №2299 о региональном заказе в вузах, №2261 о самопредставительстве в суде юрлиц и госорганов Крыма, №2317 относительно акцизного налога, №2490-1 о приведении закона о Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с Конституцией, в 1-м чтении - №2284 о директивах и №1182 о водном транспорте.

Кроме того, Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №0897 о получении разрешительных документов и №0898 о научно-технической деятельности, №0976 о "Пласте" с предложениями Президента, вопросы ратификаций - №0007 с Нидерландами о продлении сотрудничества в расследовании крушения самолета Malaysia Airlines в 2014 году, №0012 - с Германией о создании местных бюро GIZ GmbH, №0013 - о присоединении Украины к EURIMAGES, №0014 и №0015 - о финансировании украинских проектов Европейским инвестбанком.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада обнародовала повестку на декабрь.

13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.