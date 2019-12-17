Кулеба рассказал о состоянии пострадавших после ДТП в Чабанах

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что все пострадавшие в аварии 24 ноября остались живы и чувствуют себя значительно лучше. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщило РБК-Україна.

Детский омбудсмен подчеркнул, что пострадавшему в ДТП водителю автобуса была предоставлена вся необходимая помощь и он уже через неделю после аварии вернулся к работе.

По словам Кулебы, больше всего пострадал его старший сын, который до сих пор находится в больнице и требует длительного лечения. Младший сын чиновника восстанавливается уже дома.

Детский омбудсмен отметил, что сам он чувствует себя уже лучше, но вспоминает ситуацию "как некий страшный сон".

Уполномоченный президента по правам ребенка призвал всех быть очень внимательными и осторожными на дорогах.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП.

Тем временем полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы.