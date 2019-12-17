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17 декабря 2019, вторник, 06:15 2256 Документ
Судебная власть 2019-12-17T06:15:02+02:00
Українські Новини
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада

Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада

Анна Рудык
Руслан Рябошапка, ГПУ, зарплаты чиновников
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за ноябрь составила 195 206 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Как сообщали Українськi Новини, 12 декабря исполнилось 100 дней с назначения Рябошапки генпрокурором. 29 августа Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором. Другим указом Зеленский уволил его с должности заместителя главы Офиса Президента. Еще одним указом президент уволил генпрокурора Юрия Луценко.

Также заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за сентябрь составила 131 728 гривен. А за октябрь Рябошапка получил 134 тысячи гривен.

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