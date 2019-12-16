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16 декабря 2019, понедельник, 20:06 403
Жизнь 2019-12-16T20:07:01+02:00
Українські Новини
Кристен Стюарт стала актрисой десятилетия по версии голливудских кинокритиков

Кристен Стюарт стала актрисой десятилетия по версии голливудских кинокритиков

Анна Рудык
Кристен Стюарт, Актриса, Голливуд

Актрисой десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков стала популярная американская актриса Кристен Стюарт. Об этом сообщается в официальном аккаунте ассоциации в Twitter.

Так, сообщается, что Стюарт получит награду Actress of the Decade.

Первую волну всемирной популярности Кристен Стюарт принесла роль Беллы в драме "Сумерки". А за роль второго плана в драме "Зильс-Мария" Стюарт получила французскую премию "Сезар". 

Также в этом году Стюарт снялась в фильме "Ангелы Чарли", сыграв в нем одну из главных ролей.  Кроме того, Стюарт входила в состав жюри Каннского кинофестиваля.

Почетную премию Стюарт вручат 9 января.

Как сообщали Українські Новини, режиссером десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков стал Дени Вильнев. Режиссер стал известным благодаря таким фильмам "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы" и другие. Пять фильмов Вильнева были номинированы на "Оскар": "Пожары", "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы" и "Сикарио". В частности лента "Прибытие" получила награду за лучший монтаж звука, а "Бегущий по лезвию 2049" за лучшую работу оператора и визуальные эффекты.

А артистом десятилетия по версии American Music Awards стала Тейлор Свифт.

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