Кристен Стюарт стала актрисой десятилетия по версии голливудских кинокритиков

Актрисой десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков стала популярная американская актриса Кристен Стюарт. Об этом сообщается в официальном аккаунте ассоциации в Twitter.

Так, сообщается, что Стюарт получит награду Actress of the Decade.

Первую волну всемирной популярности Кристен Стюарт принесла роль Беллы в драме "Сумерки". А за роль второго плана в драме "Зильс-Мария" Стюарт получила французскую премию "Сезар".

Также в этом году Стюарт снялась в фильме "Ангелы Чарли", сыграв в нем одну из главных ролей. Кроме того, Стюарт входила в состав жюри Каннского кинофестиваля.

Почетную премию Стюарт вручат 9 января.

Как сообщали Українські Новини, режиссером десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков стал Дени Вильнев. Режиссер стал известным благодаря таким фильмам "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы" и другие. Пять фильмов Вильнева были номинированы на "Оскар": "Пожары", "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы" и "Сикарио". В частности лента "Прибытие" получила награду за лучший монтаж звука, а "Бегущий по лезвию 2049" за лучшую работу оператора и визуальные эффекты.

А артистом десятилетия по версии American Music Awards стала Тейлор Свифт.