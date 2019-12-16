Крістен Стюарт стала актрисою десятиліття за версією голлівудських кінокритиків

Актрисою десятиліття за версією Голлівудської асоціації кінокритиків стала популярна американська актриса Крістен Стюарт. Про це повідомляється в офіційному акаунті асоціації в Twitter.

Так, повідомляється, що Стюарт отримає нагороду Actress of the Decade.

Першу хвилю всесвітньої популярності Крістен Стюарт принесла роль Белли у драмі "Сутінки". А за роль другого плану в драмі "Зильс-Марія" Стюарт отримала французьку премію "Сезар".

Також в цьому році Стюарт знялася у фільмі "Ангели Чарлі", зігравши в ньому одну з головних ролей. Крім того, Стюарт входила у склад журі Каннського кінофестивалю.

Почесну премію Стюарт вручать 9 січня.

Як повідомляли Українські Новини, режисером десятиліття за версією Голлівудської асоціації кінокритиків став Дені Вільньов. Режисер став відомим завдяки таким фільмам "Прибуття", "Той, що біжить по лезу 2049", "Полонянки" та інші. П'ять фільмів Вільньова були номіновані на "Оскар": "Пожежі", "Прибуття", "Той, що біжить по лезу 2049", "Полонянки" та "Сікаріо". Зокрема стрічка "Прибуття" отримала нагороду за кращий монтаж звуку, а "Той, що біжить по лезу 2049" за кращу роботу оператора і візуальні ефекти.

А артистом десятиліття за версією American Music Awards стала Тейлор Свіфт.