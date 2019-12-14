Названо имя режиссера десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков

Режиссером десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков стал Дени Вильнев. Об этом сообщается в официальном аккаунте ассоциации в Twitter.

Режиссер стал известным благодаря таким фильмам "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы" и другие.

Отмечается, что церемония награждения состоится 9 января 2020 года.

Пять фильмов Вильнева были номинированы на "Оскар": "Пожары", "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы" и "Сикарио". В частности лента "Прибытие" получила награду за лучший монтаж звука, а "Бегущий по лезвию 2049" за лучшую работу оператора и визуальные эффекты.

В 2020 году должен выйти новый фантастический фильм режиссера "Дюна" по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главные роли в нем исполнят Тимоти Шала, Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек.

Как сообщали Українські Новини, Тарантино заявил о возможном завершении карьеры после съемок третьей части "Убить Билла".

Тем временем режиссер "Джокера" уже начал работу над сиквелом.