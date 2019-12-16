"Эпидемия" пожаров: как горела планета в 2019 году, - эксперты

В 2019 году "эпидемия" пожаров в разных уголках планеты потрясла весь мир и экспертов. Чтобы показать эту проблему как можно нагляднее, ученые собрали информацию о масштабных вспышки в одном видео, пишет ScienceAlert.

Данные для визуализации получили в рамках программы Copernicus по мониторингу земной атмосферы. Ученые отмечают, что некоторые результаты визуализации выглядят неожиданно.

Например, в 2019 году более сотни крупных пожаров произошли за Северным полярным кругом - довольно тревожный признак глобального потепления.

По оценкам исследователей, с начала 2019 и до конца ноября через горящие леса в атмосферу попало приблизительно 6375 мегатонн углекислого газа.

В некоторых регионах ситуация была довольно угрожающая.

Например, в Сиднее показатели качества воздуха в определенный момент превысили допустимые в 12 раз.

Однако в некоторых районах, в частности в Европе и южной Тропической Африке, активность лесных пожаров фактически снизилась по сравнению с тем, что было раньше в 2000-х годах.

"Хотя общая пожарная активность была довольно посредственной в 2019 году по сравнению с предыдущими годами, было несколько случаев активности необычной интенсивной в некоторых регионах", - говорят ученые.

Это картина, которая постоянно меняется. Но ученые уверены, что из-за изменения климата количество лесных пожаров может увеличиться, и видео 2020 будет выглядеть страшнее.

Как сообщали Українські Новини, в августе в лесах Амазонии вспыхнули масштабные лесные пожары, которые было видно из космоса, а в Греции на острове Самос из-за массово эвакуировали туристов из-за сильной вспышки огня в лесу.

Также в Сибири наблюдали вспышку лесных пожаров, дым от которых простирался до Канады и США.